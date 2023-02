Tarcísio revela falha no sistema de alerta via SMS no litoral norte de São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, 23, e revelou que o sistema de alerta via disparo de mensagens de texto (SMS) na região do litoral norte falhou. Segundo o gestor paulista, foram disparados 2,6 milhões de avisos por texto foram enviados aos moradores e turistas locais, mas apenas 30 mil aparelhos no litoral norte teriam recebido a sinalização de perigo em decorrência das condições meteorológicas. No entanto, Tarcísio ressaltou que a legislação obriga as empresas a disponibilizarem sistemas de alerta, mas que a lei não estabelece as diretrizes para seu funcionamento. “Vamos procurar chamar empresas de telefonia para tornar o aviso mais efetivo. O sistema de alarme via celular ainda não está funcionando. Mas é preciso treinar as pessoas para que elas saibam para onde ir, tenham confiança que o patrimônio será protegido. A questão humana aqui é importante, a pessoa só tem aquele patrimônio, aquela casa é tudo que ela tem, que conseguiu com muito sacrifício”, disse. O governador também garantiu que sites falsos que enganam a população com o discurso de arrecadação de recursos para a tragédia ou estabelecimentos comerciais que aumentem os preços das mercadorias em decorrência da tragédia ambiental serão coibidos e punidos. Pelas redes sociais é possível acompanhar a denúncia dos moradores e turistas locais de comércios promovendo a prática de preços abusivos em produtos de primeira necessidade, como remédios, alimentos, água e combustíveis.

