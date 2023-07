Tarcísio sobrevoa Cracolândia e ‘novo endereço’ no Bom Retiro

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) fez um sobrevoo, na manhã desta quinta-feira, 20, na região central de São Paulo. Ele percorreu a região atual da Cracolândia, próxima às ruas Gusmões, Vitória, Santa Ifigênia e a Avenida Rio Branco, no centro da capital, e também a área cogitada para tentativa de transferência do fluxo. O novo endereço sugerido pelo chefe do Executivo é o Complexo Prates, no Bom Retiro. A gestão afirma que o objetivo do esforço para deslocamento dos dependentes químicos é aproximá-los de centros de tratamento e acolhida e de afastá-los de locais com muitas residências e comércio.

Mais tarde, às 17h, o comitê responsável pela gestão da questão da Cracolândia, composto por Estado e município, vai se reunir para definir os próximos passos da estratégia. O Complexo Prates reúne um Centro de Atenção Psicossocial (Caps) para dependentes de álcool e outras drogas, um centro de convivência, uma AMA (Atendimento Médico Ambulatorial) e dois abrigos, para crianças, adolescentes e homens.

Desde que Tarcísio divulgou a intenção de mudança de endereço, moradores do Bom Retiro têm demonstrado preocupação. A pouco mais de 1,5km do Complexo Prates está a rua José Paulino, famosa pelo comércio varejista. No entorno, existem escolas, hoteis, bares e templos religiosos. Nas redes sociais, o grupo ‘Conseg Bom Retiro’ criou um abaixo-assinado de nome “Não à transferência da Cracolândia para o Bom Retiro“, que já conta com mais de 10 mil assinaturas.