Taxista é vítima de assalto em bairro de Itamaraju

Um taxista foi assaltado, nas primeiras horas deste sábado (02) de março, na região do bairro Corujão em Itamaraju.

Em depoimento à polícia, o taxista, contou que um indivíduo solicitou seus serviços e foi iniciada uma corrida regular com destino ao bairro Corujão, quando foi abordado pelo passageiro. O criminoso anunciou o assalto e mostrou uma faca (arma branca).

O indivíduo obrigou o taxista a entregar todos os pertences, levando uma quantia em dinheiro e seu aparelho celular, fugindo na sequência.

A vítima procurou as autoridades e um boletim de ocorrência foi registrado, em seu depoimento detalhou as especificações físicas do criminoso.

A polícia sempre destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através dos telefones 0739861-0065 e (73) 3294-5980. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.