Taxistas poderão cobrar bandeira 2 a partir de quinta-feira

Os taxistas de Salvador poderão cobrar a bandeira 2, a partir desta quinta-feira (16). A medida está prevista na Lei Municipal 9283/2017, que regula a prestação do serviço de taxi na cidade de Salvador. A cobrança será permitida entre as 18h desta quinta até as 12h da quarta-feira de Cinzas (22).

“A legislação prevê a cobrança da Bandeira 2 em festas populares e grandes eventos, como Carnaval, mas quem decide se irá praticar ou não é o motorista ao fazer a corrida”, explicou o secretário de Mobilidade de Salvador (Semob), Fabrizzio Muller.

Atualmente o valor da bandeira 1 é de R$2,82, a bandeira 2 é R$3,94, enquanto a bandeirada é de R$5,84. Equipes da Semob irão fiscalizar a cobrança correta das tarifas pelos taxistas, para garantir a segurança dos usuários.

Para o Carnaval deste ano, foram implementados 16 pontos de táxi regulares nas proximidades da festa, em locais estratégicos para garantir mais agilidade nas saídas dos circuitos. Uma novidade foi a ampliação do ponto para táxis especiais, que abrigará um número maior de veículos de cooperativas. Já os mototaxistas terão oito pontos para embarque de passageiros distribuídos entre as regiões de Ondina, Barra e Centro.

Pontos de táxis

1 Vale do Canela (Viaduto Menininha do Gatois)

2 Avenida Joana Angélica, próximo ao Colégio Central

3 Rua Politeama de Cima, defronte ao Instituto Feminino da Bahia

4 Parte interna da Estação da Lapa

5 Terminal da Barroquinha, ao lado do posto policial

6 Rua do Tijolo, ao lado do Viaduto da Sé

7 Avenida Oceânica, em Ondina, próximo à Rua Senta Pua

8 Rua Edgar da Mata, em Ondina, perpendicular à Avenida Milton Santos

9 Avenida Centenário, na Barra, último retorno/próximo à Rua Airosa Galvão

10 Praça Cayru, em frente ao Elevador Lacerda

11 Rua Gabriel Soares, perpendicular à Ladeira dos Aflitos

12 Ladeira do Taboão, próximo à Praça do Pelourinho

13 Rua Barão de Sergy (Porto da Barra)

14 Avenida Anita Garibaldi, próximo à Rua Agnelo de Brito

15 Avenida da França, próximo ao Galpão 7 da Codeba

16 Dique do Tororó, próximo à entrada Sul da Arena Fonte Nova

17 ESPECIAL – Rua Macapá

Pontos de mototáxis

1 Cruzamento das ruas Politeama de Baixo com Direita da Piedade

2 Avenida Oceânica (Isba), Praça Bahia Sol

3 Avenida Garibaldi, bolsão do retorno próximo ao monumento Clériston Andrade

4 Acesso ao Campo Grande para o Vale do Canela

5 Avenida Centenário, entre as Ruas Airosa Galvão e Artur Neiva

6 Praça Cairu, próximo ao Elevador Lacerda

7 Terminal da Barroquinha

8 Avenida Joana Angélica, imediações do Colégio Central