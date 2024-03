Taylor Swift pede que fãs votem na Super Tuesday

Sem declarar apoio a Biden, cantora lembrou seguidores que prévias eleitorais dos EUA são realizadas nesta 3ª feira (5.mar)

Taylor Swift (foto) usou seu perfil no Instagram para lembrar seus seguidores que nesta 3ª feira (5.mar) são realizadas as primárias presidenciais em 16 Estados e 1 território dos EUA Reprodução/Instagram @taylorswift – 13.nov.2023

5.mar.2024 (terça-feira)



A cantora Taylor Swift, de 34 anos, pediu nesta 3ª feira (5.mar.2024) que seus fãs votem nas prévias dos partidos Democrata e Republicano para escolher os candidatos à Presidência dos Estados Unidos nesta Super Tuesday (Super Terça, em tradução livre), que reúne o maior número de votações simultâneas e delegados em jogo.

Em uma publicação no Instagram, Swift lembrou seus seguidores que são realizadas as primárias presidenciais em 16 Estados e 1 território dos EUA nesta 3ª feira (5.mar), incluindo o Tennessee, Estado historicamente conservador e onde a cantora vota.

“Eu queria lembrar vocês de votarem nas pessoas que mais representam vocês para o poder”, escreveu. “Se ainda não o fez, planeje votar hoje”. Ela incluiu um link para o site vote.org, onde as pessoas podem consultar seus locais de votação e horários. Swift tem mais de 282 milhões de seguidores na plataforma.

A cantora, porém, não declarou apoio a nenhum candidato. Os principais são o ex-presidente Donald Trump (republicano) e o atual chefe do Executivo, Joe Biden (democrata).

Nas eleições presidenciais de 2020, Taylor apoiou publicamente a candidatura de Biden e Kamala Harris. Em sua conta no X, ela compartilhou à época que havia dado uma entrevista à revista V Magazine para falar sobre os motivos que a levaram a apoiar os democratas.

Na entrevista, ela disse que a mudança que os norte-americanos mais precisavam era “eleger um presidente que reconheça que as pessoas negras merecem se sentir seguras e representadas, que as mulheres merecem o direito de escolher o que acontece com seus corpos e que a comunidade LGBTQIA+ merece ser reconhecida e incluída”.

TAYLOR SWIFT X M.A.G.A. A cantora norte-americana e o namorado Travis Kelce, tight end dos Chiefs, se tornaram alvos de teorias de conspiração do eleitorado mais radical do republicano Donald Trump. Além da própria Taylor, as alegações estão relacionadas ao Super Bowl e às eleições presidenciais nos EUA deste ano, marcadas para 5 de novembro.

Segundo os adeptos ao Maga (sigla em inglês para “Make America Great Again”, slogan usado na campanha de Trump que significa, em português, “Torne a América Grande Novamente”), Taylor e Kelce fazem parte de uma estratégia do Partido Democrata para fazer com que o público da NFL (National Football League) vote em Joe Biden.

Depois da vitória do Kansas City Chiefs no Super Bowl 58, o presidente dos EUA publicou uma foto no X (antigo Twitter) brincando com a teoria de conspiração. “Bem como tramamos”, escreveu o democrata.

Em setembro de 2023, Taylor postou uma mensagem em sua conta no Instagram incentivando os seus seguidores a se registrarem para votar. A publicação resultou em 35.000 novos registros eleitorais, segundo informações da NPR.