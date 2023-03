TCU quer concluir auditoria em presentes de Bolsonaro até 23 de junho

O Tribunal de Contas da União (TCU) planeja concluir até 23 de junho deste ano a auditoria sobre todos os presentes recebidos por Jair Bolsonaro ao longo de seu mandato como presidente da República.

Segundo cronograma da Corte de Contas ao qual a coluna teve acesso, o tribunal pretende encerrar em abril a fase de planejamento da auditoria, que visa apurar possíveis irregularidades em outros presentes de Bolsonaro.

De acordo com ministros do TCU ouvidos sob reserva pela coluna, a expectativa sobre a auditoria é alta. A aposta no tribunal é de que há problemas com outros presentes, assim como ocorreu com as joias e as armas.

A auditoria avaliará os registros da Presidência da República e do Ministério das Relações Exteriores entre 2019 e 2022, podendo se estender a outros órgãos.