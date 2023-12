TCU reafirma segurança do sistema eleitoral brasileiro após auditoria

Corte avaliou todas as fases de votação, desde a verificação das urnas eletrônicas até a totalização de votos das eleições 2022

O TCU (Tribunal de Contas da União) completou as últimas fases de auditoria no processo das eleições de 2022 na 5ª feira (21.dez.2023) e reafirmou a segurança das urnas e de todo o sistema eleitoral brasileiro. Foram avaliadas todas as fases de votação, desde a verificação das urnas eletrônicas até a totalização de votos, considerando segurança, confiabilidade, auditabilidade e transparência.

A MOE (Missão de Observação Eleitoral) constituída pelo TCU nas eleições 2022 foi iniciada em março de 2021, com o intuito de garantir a confiabilidade, a segurança e a transparência do sistema de votação adotado no Brasil. Eis a íntegra do relatório (PDF – 2 MB).

Segurança da Informação Uma das conclusões da 4ª fase de auditorias, que tratou de aspectos relacionados à segurança da informação com foco em processos, procedimentos e sistemas da Justiça Eleitoral, é que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em atendimento às melhores práticas internacionais, implementou requisitos relacionados à arquitetura, ao ambiente, aos projetos e à codificação de sistemas, além também do ambiente de compilação e de implantação de software, gestão de identidades, autenticação e certificação digital, registros de log nos sistemas, ciclo de vida e inventário de sistemas.

Acompanhamento presencial e resultados Os observadores acompanharam presencialmente as eleições 2022 e conferiram 1.163 BU (boletins de urnas) distintas no dia das votações, sendo 559 no 1º turno e 604 no 2º. As equipes analisaram a conciliação entre os boletins de urna emitidos em cada seção eleitoral depois da conclusão da votação com as informações divulgadas pelo TSE.

Outro ponto verificado pela auditoria confirmou a validade dos resultados das eleições divulgados pelo TSE. A avaliação foi feita em uma amostra de BU de 4.577 seções eleitorais, resultando no cruzamento de 6,3 milhões de informações.

Recomendações A 5ª fase do programa de auditorias fez recomendações de aperfeiçoamento do aplicativo Boletim na Mão, em especial a leitura dos QR Codes dos boletins de urnas.

O aplicativo foi desenvolvido para leitura da imagem (QR Code) contida no final do boletim impresso pela urna da seção eleitoral. Assim, o eleitor pode ter uma cópia digital dos boletins de urna em seu celular ou tablet.

TCU nas eleições Durante as etapas anteriores, o órgão fiscalizador concluiu também que o sistema de votação eletrônico é auditável, sem a necessidade do voto impresso, e que o controle de acesso ao Data Center do TSE seguem as normas internacionais de segurança.

Representantes do TCU acompanharam todas as etapas do TPS (Teste Público de Segurança) e fiscalizaram a gestão de incidentes, a gestão de usuários do TSE e o desenvolvimento de softwares do sistema eletrônico de votação. Eles também presenciaram os procedimentos preparatórios das eleições e dos Testes de Integridade.

A unidade técnica do TCU responsável pela fiscalização foi a AudGovernança (Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação), que integra a SecexEstado (Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado). O relator é o ministro Jhonatan de Jesus.

As eleições de 2022 foram acompanhadas por diversos organismos que mandaram MOE (Missões de Observação Eleitoral), como a OEA (Organização dos Estados Americanos), do Parlasul (Parlamento do Mercosul), da Uniore (União Interamericana de Organismos Eleitorais), da Rojae-CPLP (Rede dos Órgãos Jurisdicionais e de Administração Eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), da Ifes (Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais) e do Centro Carter.

