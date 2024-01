Tebet diz “fazer dever de casa” após inflação fechar dentro da meta

O IPCA de 2023 ficou em 4,62%, dentro do intervalo de tolerância de 4,75% estabelecido pelo CMN e o menor desde 2020

Fabricio Julião 11.jan.2024 (quinta-feira) – 16h21



A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, comemorou nesta 5ª feira (11.jan.2024) a volta da inflação para dentro do teto da meta estabelecida pelo CMN (Conselho Monetário Nacional).

“Sigamos fazendo nosso dever de casa para repetir em 2024 os bons resultados da economia obtidos no ano passado, com foco no emprego, na renda e na qualidade de vida do povo”, disse Tebet, em seu perfil no X (ex-Twitter).

O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) registrou alta de 0,56% em dezembro, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O indicador, considerado o oficial para avaliar a inflação no país, fechou 2023 com alta acumulada de 4,62%.

Segundo os dados do IBGE, trata-se da 1ª vez que o indicador fica dentro do teto da meta estipulada pelo CMN desde 2020. A meta de inflação definida para este ano foi de 3,25%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Desta forma, o intervalo máximo era de 4,75%.