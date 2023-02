Técnico do Vitória comenta eliminação no Baiano e mira Copa do Brasil

Depois de cinco jogos, Léo Condé ainda não venceu sob o comando do Vitória. Neste domingo (26), o técnico lamentou a eliminação precoce no Campeonato Baiano após mais um tropeço. No Barradão, o Leão empatou sem gols com o Barcelona de Ilhéus, na última rodada da fase classificatória do estadual.

Contratado após a demissão de João Burse, Léo Condé treinou o rubro-negro em apenas dois jogos do Baiano. Antes também havia amargado empate em 1×1 dentro de casa, com o Jacuipense.

“Lamento muito. Apesar de ter chegado há pouco tempo, só dois jogos no estadual, lamento muito a eliminação. A gente sabe o tanto que o torcedor sofre”, afirmou o treinador, que avaliou a apresentação diante do Barcelona de Ilhéus.

“O mau início nos atrapalhou um pouco. Conseguimos ter volume, jogar no campo do adversário, e naturalmente ficamos expostos a contra-ataques, mas de modo geral tivemos controle do jogo. Foram duas bolas na trave e outras duas chances com Diego Torres”, pontuou.

Para Léo Condé, o Baiano já faz parte do passado. O técnico quer mirar no futuro e já se concentrar na Copa do Brasil. O Vitória estreia na competição nacional na quarta-feira (1º), às 15h30, contra o Nova Iguaçu, no estádio Laranjão.

“Temos uma equipe que está muito desgastada pelo número de jogos elevado na temporada. Mas de qualquer forma temos que olhar para frente, buscar forças, porque quarta-feira temos outra grande decisão pela frente”, projetou o treinador, que comentou sobre a vinda de reforços.

“É claro que vamos precisar de reforços principalmente para a série B. O clube está atento a isso. Mas precisamos valorizar quem está aqui dentro, os jogadores do clube. Naturalmente o treinador é consultado, só não posso ser precipitado nas minhas avaliações. Estamos conhecendo os jogadores agora, nos treinos, nos jogos”, completou.