Teixeirense relata atendimento em posto de saúde

Atendimento médico em Teixeira de Freitas (Foto: Junior Origem)

Com mais de 40 Unidades Básicas de Saúde (UBS) espalhadas por Teixeira de Freitas, a Rede de Atenção Básica no município se destaca pela variedade de serviços oferecidos — desde vacinação até atendimentos médicos e odontológicos —, garantindo o bem-estar e a qualidade de vida dos teixeirenses através de um atendimento humanizado.

Maria de Jesus é atendida na UBS do bairro Ulisses Guimarães, e vai até a unidade para pegar o remédio de hipertensão. Segundo ela, “toda vez que eu venho eu sou bem atendida. Tanto faz: para dentista ou para médico e enfermeira, até agora eu não tenho do que reclamar. Graças a Deus a saúde está melhor do que estava”.

