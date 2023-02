Telegram comunica a Moraes o pagamento de multa de R$ 1,2 milhão, mas vai recorrer

Taxa foi determinada pelo ministro do STF sob alegação de que a plataforma teria deixado de realizar o bloqueio de contas determinadas por ele, entre elas a do deputado Nikolas Ferreira

Moraes pediu o bloqueio do perfil do Telegram do deputado bolsonarista Nikolas Ferreira



O Telegram enviou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o comprovante de pagamento da multa no valor de R$ 1,2 milhão por descumprimento de uma determinação do magistrado em que ele pediu, no dia 25 de janeiro, que perfis fossem bloqueados. Entre eles, o perfil do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). Moraes alegou que a conta do parlamentar não foi bloqueada no aplicativo de mensagens, mas, de acordo com o Telegram, o bloqueio de todas as contas solicitadas foi devidamente realizado. A plataforma considera a multa desproporcional e descabida e vai recorrer da decisão. O Telegram espera que a multa seja anulada ou que o valor seja reduzido.

*Com informações do repórter David de Tarso