Telemundo anuncia parceria com empresa turca para produção de novelas

A primeira das novelas que serão produzidas pela Telemundo com a produtora turca Inter Medya se chamará Blue Cage 27/01/2023 20:15, atualizado 27/01/2023 20:15

Foto: Reprodução

Em 2022, a Telemundo anunciou uma parceria com a distribuidora turca Inter Medya para produzir novelas originais em parceria. Após meses de espera, a emissora hispânica liberou um trailer da primeira co-produção.

Assim sendo, o primeiro resultado dessa parceria é o folhetim Maviye Sürgün (Blue Cage). O melodrama está protagonizado por Damla Sönmez, Caner Cindoruk (Iludida) e Serkan Altunorak (Evlilik Hakkında Her Şey).

