Tempestade na Argentina mata 13 pessoas e paralisa cidades

Presidente Javier Milei esteve em Bahía Blanca, local mais afetado pelo desastre, com ministros neste domingo (17.dez)

Temporal derrubou árvores e causou destruição na Argentina reprodução – 17.dez

PODER360 17.dez.2023 (domingo) – 19h36



A tempestade com ventos de até 150km/h que atingiu a Argentina na madrugada deste domingo (17.dez) matou 13 pessoas na província de Bahía Blanca, a cerca de 600 km da capital Buenos Aires. Outras 14 pessoas ficaram feridas gravemente. 500 mil argentinos estão sem energia elétrica.

Diante da tragédia, o presidente Javier Milei, recém-empossado no cargo, e parte de seu governo estiveram na região onde as mortes foram registradas. As informações são do jornal argentino La Nación.

Milei chegou com uma comitiva composta por 4 ministros, incluindo Patricia Bullrich, chefe do Ministério da Segurança e sua opositora no 1º turno das eleições presidenciais do país.

Segundo o jornal, o presidente declarou se tratar de um temporal “sem precedentes” que levará “vários dias para normalização”. Milei também participou das reuniões de um comitê de crise formado para tratar do desastre junto a Axel Kicillof, governador da província de Buenos Aires, e Federico Susbielles, prefeito de Bahía Blanca.

A chuva e os ventos fortes também atingiram outras cidades da Região Metropolitana de Buenos Aires. No aeroporto de San Fernando, o temporal virou diversos aviões estacionados no terminal. Segundo o instituto de meteorologia MetSul, rajadas de vento de 132 km/h foram registradas no aeroporto. As perdas são de milhões de dólares em aviões e infraestruturas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as quedas das árvores e os estragos causados pela tempestade em Buenos Aires:

Assista (2min14s):

O Serviço Meteorológico da Argentina informou que a situação do clima está em alerta laranja em diferentes províncias do país. O órgão também pediu que as pessoas evitem sair de suas casas.