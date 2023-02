Temporal atinge o Rio de Janeiro e criança de 2 anos morre em desabamento; raio mata homem na Região dos Lagos

As fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro nesta terça-feira, 7, deixaram uma criança morta, além de um raio que matou um homem na Região dos Lagos. A cidade encontra-se em estágio de alerta devido ao temporal. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma criança, de dois anos, morreu em um desabamento no Morro Chácara do Céu, no Alto da Boa Vista, Zona Norte do Rio. Já no bairro Vilatur, na região de Saquarema, nos Lagos, um homem, de 27 anos, também morreu – ele foi atingido por um raio. De acordo com o Centro de Operações da prefeitura (COR), as regiões Norte, Sul e Oeste estão em situação de alerta. Por volta das 20 horas, ainda havia diversos pontos de alagamento e inundações em bairros cariocas. O COR informou, ainda, que foram acionadas 113 sirenes localizadas em áreas de risco para deslizamentos e escorregamentos. A Rua Uranos, no bairro de Bonsucesso, por exemplo, ficou submersa após o temporal. O COR também identificou bolsões de água nos bairros da Abolição, Bonsucesso, Benfica, Costa Barros, Del Castilho, Grajaú, Jacarezinho, São Cristóvão, Olaria, Maracanã, Vila Isabel, Penha, Ilha do Governador, Vigário Geral, Méier e Tijuca. Parte do teto do Shopping Nova América cedeu também em decorrência da tempestade.

No momento da publicação desta reportagem, a circulação dos trens da SuperVia também foi afetada e, de acordo com a concessionária, os ramais Japeri e Santa Cruz aguardavam ordens de circulação. As estações Jardim Botânico, Vidigal e Tijuca/Muda tiveram mais de 25 milímetros de precipitação. Trata-se do quarto nível – em uma escala de cinco etapas – de alerta, ou seja, há a possibilidade real de que graves ocorrências possam impactar a cidade. Nas redes sociais, foram registrados imagens de alagamentos. Por enquanto, a tendência é de continuidade nas chuvas na capital fluminense.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), pediu para que a população evite sair de casa devido as fortes chuvas que atingem o Estado. “Peço às pessoas que evitem sair de casa. E para aquelas que estão nas ruas que fiquem em lugares seguros. O momento é de atenção e cautela”, escreveu em seu perfil no Twitter. Castro ainda disse que entrou em contato com prefeitos do Estado para reiterar o suporte do governo. “Acabo de falar também com prefeitos de diversas cidades, entre elas do Rio, de Silva Jardim e de São Gonçalo, e reiterei nosso apoio e suporte às prefeituras”, acrescentou. Às 22h25, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), também usou as redes sociais para falar que houve uma redução no nível de chuva na cidade, mas disse que ainda haviam milhares de pontos de alagamentos. “As equipes da prefeitura vão passar a noite trabalhando para devolver a cidade a normalidade. De qualquer forma – mesmo que não chova forte novamente- teremos um dia de muito trabalho amanhã”, reforçou.

Em São Paulo, as chuvas também castigaram a cidade. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, a capital paulista registrou 117 pontos de alagamento durante o dia, em todas as regiões da cidade. Consequentemente, diversas vias ficaram intransitáveis e provocaram um engarrafamento de 431 quilômetros, recorde anual. Por volta das 21 horas, 15 trechos intransitáveis e outros seis transitáveis ainda estavam ativos. Devido ao transtorno, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) liberou os veículos do rodízio.