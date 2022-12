Temporários não poderão votar em eleição de diretores em escolas do DF

O governador Ibaneis Rocha (MDB) sancionou nesta quinta-feira (29/12), com um veto, a lei que altera a lei da Gestão Democrática do Sistema de Ensino Público do Distrito Federal. Apesar de proposta pelo próprio Executivo, o texto sofreu várias alterações quando foi votado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) no início do mês de dezembro.

Das alterações propostas no substitutivo feito pela deputada distrital Arlete Sampaio (PT), só uma não passou pelo crivo do governador: a possibilidade de que professores temporários possam votar nas eleições das escolas públicas da capital.

O resto do texto foi aprovado e, dessa forma, ficam marcadas novas eleições para diretores das escolas públicas para outubro do ano que vem e os atuais mandatos serão prorrogados até o fim de 2023. Outro ponto adicionado foi a possibilidade de que haja a reeleição dos diretores.

Veja como ficou a lei: