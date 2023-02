Terremoto deixa mais de 3 mil mortos na Turquia e na Síria

O sul da Turquia e o norte da Síria sofreram forte terremoto com magnitude de 7,8 graus na manhã desta segunda-feira (6/2), além de outros tremores secundários. Após os abalos sísmicos, o número de mortos chega a mais de 3 mil, segundo informações da rede de comunicações Al Jazeera.

Dados oficiais da Turquia dizem que 1.762 pessoas morreram no país, 12.068 ficaram feridas e 3.471 prédios desabaram. O Ministério da Saúde da Síria disse que mais de 1.293 pessoas morreram – 1.411 em territórios controlados pelo governo e 700 em áreas comandadas por rebeldes. e 3.411 ficaram feridas. Porém, os números são imprecisos e são atualizados a todo instante.

Earthquakes jolts Turkiye’s provinces

Os efeitos do terremoto em Kahramanmaras, na Turquia Okan Coskun/Anadolu Agency via Getty Images

Destruição em Afrin, na SíriaUgur Yildirim/ dia images via Getty Images

Operações de busca e resgate são conduzidas em edifícios desmoronados após um terremoto em Aleppo, na Síria

Operações de busca e resgate são conduzidas em edifícios desmoronados após um terremoto em Aleppo, na SíriaOmer Alven/Anadolu Agency via Getty Images

Turquia e Síria foram devastadas por grande terremotoUgur Yildirim/ dia images via Getty Images

Equipes de resgate trabalham em em Afrin, na SíriaUgur Yildirim/ dia images via Getty Images

Terremoto na Turquia e na Síria

Operação de busca e resgate é realizada nos destroços de um prédio no distrito de Haliliye, em Sanliurfa, depois que um terremoto de magnitude 7,8 atingiu as províncias do sul de Turquia e do norte da SíriaRauf Maltas/Anadolu Agency via Getty Images

Baku to send search and rescue team to Turkiye

Equipes de resgate do Azerbaijão se preparam para partir para locais afetadosResul Rehimov/Anadolu Agency via Getty Images

GettyImages-1246842107 (1)

Destruição em Adiyaman, na Turquia, em decorrência de terremoto Muslum Etgu/Anadolu Agency via Getty Images

Earthquakes jolts Turkiye’s provinces

População observa estragos em Sanliurfa, na TurquiaRauf Maltas/Anadolu Agency via Getty Images

Há relatos de centenas de vítimas sob os escombros, principalmente em pequenas vilas nos dois países. Equipes de resgate vasculham montes de destroços em cidades e vilas em toda a área à procura de sobreviventes.

O número de feridos ainda é incerto, mas agências de notícias e órgãos de governo acreditam que passe de 3 mil em território turco e sírio.

A organização Capacetes Brancos, da Síria, mostrou um dos resgates de sobreviventes. Veja:

Scenes from the rescue of a man, his wife and their child, alive, from under the rubble in the city of Sarmada, north of #Idlib, after the #earthquake in NW #Syria, today, Monday, February 6. pic.twitter.com/HLdD89BfJV

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) February 6, 2023

FeridosO vice-presidente turco, Fuat Oktay, afirmou que pelo menos 284 pessoas morreram e mais de 2.323 ficaram feridas em 10 províncias no país. Disse ainda que cerca de 900 edifícios acabaram destruídos em Gaziantep e Kahramanmaras. Um hospital desabou em Iskanderoun, que fica às margens do Mediterrâneo.

“Infelizmente, ao mesmo tempo, também estamos enfrentando condições climáticas extremamente severas”, apontou Oktay. A Turquia passa por uma situação de nevascas e fortes tempestades.

Houve pelo menos seis tremores secundários. O governo pede que as pessoas não entrem nos prédios danificados. “Nossa prioridade é resgatar as pessoas presas sob prédios em ruínas e transferi-las para hospitais”, disse o ministro do Interior, Süleyman Soylu.

Na Síria, especificamente, são 245 mortos em áreas controladas pelo governo e 147 nos locais com controle de rebeldes.

AjudaPor causa da situação, a União Europeia afirmou que vai enviar grupos de resgate. “Equipes da Holanda e da Romênia já estão a caminho”, postou o comissário Janez Lenarcicd, do Centro de Coordenação de Resposta de Emergência do bloco.

Grécia e Israel também se colocaram à disposição. “O Estado de Israel está sempre pronto para enviar ajuda por qualquer meio possível. Nossos corações estão com as famílias e o povo turco, que está sofrendo neste momento doloroso”, tuitou o presidente israelense, Isaac Herzog.

Jake Sullivan, assessor de segurança nacional da Casa Branca, contatou as autoridades turcas nos Estados Unidos e afirmou que o país está pronto para fornecer assistência. “Profundamente preocupados com o terremoto destrutivo de hoje”, escreveu Sullivan em um tuíte.

