Thaís Fersoza é detonada por esposa do ex-BBB Maycon: “Humilhou”

Franciane de Souza, mulher do ex-BBB Maycon Cosmer, desabafou sobre a diferença de tratamento de Thais Fersoza com o seu marido, primeiro eliminado do BBB24, e Rodriguinho, que deixou o reality nesta terça-feira (27/2). A moça comentou em uma publicação da atriz e detonou a postura dela com os ex-brothers.

“Recentemente, ficamos surpresos com suas palavras durante a eliminação do meu esposo, #tiadamerenda. Hoje, ao vê-la sem palavras para ouvir o outro, refleti sobre a importância da empatia e do respeito mútuo. Espero que, na próxima vida, todos possamos expressar nossas opiniões com gentileza mútua”, escreveu ela.

Segundo Franciane, Thais Fersoza humilhou Maycon. “Não falo apenas pela eliminação do Rodriguinho, mas também pelo fato de ver meu esposo sendo humilhado, sabendo que sua atitude o humilhou e afetou suas emoções profundamente”, afirmou a moça.

Thais Fersoza 1

Thais Fersoza apresenta o Bate-papo BBB Reprodução

thais fersoza capa

Thais Fersoza Reprodução/Instagram

Thais-Fersoza6

Thais Fersoza Reprodução/Instagram

thais-fersoza4

Thais Fersoza Reprodução/YouTube

Thais Fersoza

Thais Fersoza Reprodução/Instagram

thais-fersoza31

Thais Fersoza Reprodução/Instagram

Ela afirmou ainda que o processo de superação não é simples. “Ainda sofremos com suas palavras, que deram voz a pessoas que não assistiram ao vídeo na íntegra, se tivesse visto o vídeo completo, entenderia que não era o caso de humilhar meu esposo daquela forma. No entanto, a vida segue, e eu sou apenas uma pessoa anônima, sem fama. Então, como esperar empatia?”, questionou.

Ela finalizou: “Ver alguém ser chateado e humilhado em rede nacional é difícil de entender e quem sabe se Deus ajudar vamos conseguir superar”, disse ela.

A esposa do Maycon deixou um comentário na foto da Thais Fersoza. #BatePapoBBB #BBB24 pic.twitter.com/UeRaO5nK3s

— emer #BBB24 (@emerzou) February 28, 2024