BBB23. Bruna pede mudanças no Big Fone à produção: “Tem que ter regra”

Um tempo depois de negar atender ao Big Fone do BBB23, Bruna Griphao parece incomodada com as pessoas que acampam ao lado do objeto. A atriz da Globo desabafou com suas aliadas e revelou que vai ao confessionário pedir para que a Globo coloque regras na dinâmica.

“Vou mais tarde falar ali no confessionário. Tem que ter uma regra, quem chegou primeiro, fica. Quem botou a mão, fica, o outro fica ali do lado. Ou então fica proibido ficar com a mão no Big Fone”, pontuou Bruna.

A preocupação da atriz, aparentemente, é por uma possível briga que pode acontecer quando o telefone tocar. “Vamos fazer o quê, brigar pelo telefone? Vai acabar machucando alguém. Levar telefonada na cara”, completou.

Vale lembrar que, em fevereiro, Bruna e Fred Desimpedidos caminhavam no gramado do BBB23 quando o Big Fone tocou. Entretanto, os dois ficaram parados e viram MC Guimê chegar primeiro para participar da dinâmica. Na época, a atitude levou críticas aos Camarotes.

11º ParedãoApós uma noite de domingo (26/3) tensa, Aline Wirley, Bruna Griphao e Gabriel Santana disputam a votação popular no BBB23. A atriz da Globo foi indicada pela líder Sarah. O ator foi indicado por Amanda no Poder Curinga e deu o contragolpe na cantora. Amanda, que foi mais votada pela casa, venceu a prova Bate-Volta.