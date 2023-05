Thiago Brennand desembarca no Brasil e fica em cela individual

O empresário Thiago Brennand chegou ao Brasil no último sábado (29), e já foi encaminhado para uma cadeia de São Paulo, onde ficará isolado entre 10 a 30 dias.

Ele estava nos Emirados Árabes Unidos, para onde ele fugiu há oito meses, após acusações de estupro, violência, carcere privado, além de ter ameaçado mulheres e expor vídeos íntimos.

Na CDP de Pinheiros, em São Paulo, Brennand ficará junto com mais 709 detentos, mas isolado dos outros. O empresário ficará preso provisoriamente até ser julgado pelos crimes.

Ao desembarcar em solo brasileiro, imagens exclusivas obtida pelo Fantástico, mostram Brennand reclamando de ter ficado com a mesma roupa durante dois dias. Ele estava sem algemas durante o voo e ficou no fundo do avião. Ao sair da aeronave, colocou boné, máscara e uma blusa para cobrir as mãos algemadas.

O delegado que acompanha o caso, José Vianey, explicou que o procedimento de extradição foi feito como qualquer outro preso.

“O procedimento do Thiago foi feito da mesma forma que os outros procedimentos de extradição regulares são feitos. A polícia de Abu Dhabi transportou ele até Dubai, que é onde estava a nossa equipe policial, e a polícia de Dubai, junto com a polícia de Abu Dhabi, entregou o extraditando no Aeroporto Internacional de Dubai. Aí, a partir dessa entrega, é feito o embarque na aeronave. Nesse tipo de procedimento, o normal, e foi isso que aconteceu, ele é feito antes dos passageiros, justamente para não chamar atenção”.