Thiaguinho ignora cancelamento de Rodriguinho e se declara: “Irmão”

1 de 1 Foto colorida de Thiaguinho e Rodriguinho em show no Maracanã – Metrópoles – Foto: nullAniversariante do dia, o cantor Rodriguinho foi homenageado pelo também cantor Thiaguinho nas redes sociais. O embaixador do Tardezinha ignorou o cancelamento ao qual Rodriguinho tem sido alvo e se declarou.

“Hoje é dia de comemorar a vida desse irmão que a vida me deu. São 21 anos de amizade. Muitas histórias boas, difíceis também… Risadas, choros… E muita música boa”, escreveu.

“Só a gente sabe o quanto já nos ajudamos e fazemos parte da história um do outro. Que seu novo ciclo te fortaleça e te ilumine! Amo você e sua família, PretoShow”, continuou o músico em outro Storie.

Thiaguinho ainda disse estar com saudades do amigo. “Feliz aniversário e conta comigo. Como diz nossa canção, a amizade é tudo”.

Rodriguinho está completando 46 anos e deve comemorar o aniversário com a família. Ele está emparedado e é favorito para deixar o BBB24 nesta terça.

Rodriguinho e Thiaguinho

Rodriguinho e Thiaguinho Reprodução

thiaguinho-homenageia-rodriguinho9_resized_compressed_compressed

Rodriguinho é amigo de Thiaguinho

thiaguinho-rodriguinho-gravacao-gaab_compressed

Rodriguinho e Thiaguinho

Rodriguinho e Thiaguinho

Rodriguinho e Thiaguinho Reprodução/Globo

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?