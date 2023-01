Volta pra Mim Tour: Lucas Pretti e Kaike se apresentam no Layback Park, em Belo Horizonte

Mineiros dão início a projeto que tem como objetivo disseminar a cultura mineira e o potencial musical da região

Com o intuito de mostrar o potencial dos artistas mineiros e reunir muita música boa em um só lugar, os astros Kaike e Lucas Pretti se apresentam no dia 03 de fevereiro no LayBack Park, onde farão a estreia do projeto “Volta Pra Mim Tour”, em Belo Horizonte. Mais uma atração será divulgada nos próximos e o ingressos estão sendo vendidos através do ingresso.com, custando a partir de R$ 30 (mais taxas).

Idealizado por Lucas e seu produtor artístico, Junio Lage, a partir do estúdio Jam Box (também em Belo Horizonte), este evento tem o objetivo de mostrar ao mundo o potencial musical que o estado de Minas Gerais possui e dar voz a diversos artistas regionais.

A primeira edição deste show conta com três artistas mineiros em ascensão e será realizada no LayBack Park (localizado na Rod. Januário Carneiro, 20), que é um centro cultural que abraça todos os tipos de pessoas para viverem momentos únicos, com liberdade e conforto. Um local construído com paixão e identidade, com o intuito de promover a cultura, a arte e o surf.

Adquira ingressos para “Volta Pra Mim”

Lucas Pretti apresentará as músicas mais recentes de seu EP “Chora Por Mim”, assim como alguns de seus maiores hits como “Saudade de Você” e “Oi, Sumido”. “Estou muito animado para ver a nossa ideia saindo do papel e se transformando em uma noite inesquecível, além de dividir o palco com dois cantores que admiro muito. Esta união de artistas faz a cena musical ficar ainda mais forte”, ele conta. “Mal posso esperar para receber o público, família e amigos neste show tão especial!”, completa.

Kaike, por sua vez, fará uma apresentação que incluirá alguns de seus últimos trabalhos lançados como “Tão Leve”, “Puxa Saco” e “Rosa”. “As expectativas estão altas! Estou super ansioso para o meu primeiro show deste ano e iniciar com esse projeto lindo ao lado do Lucas e vai ser muito especial”, ele diz. “Meu repertório é bem diverso e é um show para matar a saudade, né? A saudade do palco e do público, por isso, queremos criar um ambiente para as pessoas matarem a saudade de quem elas não encontram já tem um tempo”, finaliza.

SERVIÇO:

O QUÊ: Volta Pra Mim Tour – Lucas Pretti, Gabriel Froede e Kaike

ONDE: LayBack Park (Rod. Januário Carneiro, 20 – Belo Horizonte – MG)

QUANDO: 03/02/2023

INGRESSOS: R$ 30 (mais taxas) – clique aqui para comprar

Sobre Lucas Pretti:

Com apenas três anos de carreira, o cantor e compositor Lucas Pretti já é considerado um dos nomes mais importantes da nova música nacional, com canções que vão do pop ao eletrônico, passando por reggaeton e bossa nova, e até mesmo surf music. Seu primeiro single autoral, “Fica Comigo”, lançado em 2019, é até hoje uma das faixas favoritas dos fãs e traz elementos que estão presentes até hoje nas faixas compostas pelo artista: letra baseada em algo que aconteceu na vida de Lucas, refrão “chiclete” e melodia cativante.

De 2019 para cá, Lucas teve um crescimento exponencial em sua carreira, com o lançamento de seu primeiro EP “Roda” em 2020 e de hits como “Saudade de Você” (que foi uma das músicas pop mais tocadas nas rádios do Brasil na época do seu lançamento em 2021), “Oi, Sumido” (que em menos de um ano se tornou a segunda música mais ouvida do artista nos apps de música) e “Me Chama” (com clipe gravado em Nova Iorque).

Já tendo se apresentado em cidades como Belo Horizonte, São Paulo, Maceió, Aracaju, além de ter sido o ato de abertura em shows de artistas como Vitão, MTK e Lagum, com todos os seus clipes sendo exibidos nos principais canais de música do país (como MTV e Multishow), diversas matérias em alguns dos principais veículos da imprensa nacional (de Caras a Rolling Stone, de UOL a Capricho passando por Festival Teen), Lucas vem se consolidando cada vez mais como um artista que agrada do público jovem ao adulto, de diversas faixas etárias e de todas as regiões do Brasil.

Antes de finalizar o ano, Lucas lançou seu segundo EP de trabalho. Intitulado “Chora Por Mim”, o álbum conta com seis faixas autorais: “Viciado em Você”, “So Easily”, “Na Minha Mente”, “Sonhando”, “Chora Por Mim” e “Tão Bem”.

Sobre Kaike:

Representando Belo Horizonte no cenário musical nacional, o cantor e compositor Kaike com apenas 16 anos trabalha toda a força criativa e performática da próxima geração de MPB. Trazendo conceito e originalidade, o artista se destaca por gravar covers criativos, agora busca conquistar espaço com composições autorais que possuem a identidade e o carisma do jovem negro brasileiro.

Kaike teve o seu primeiro contato com a música e a dança aos 6 anos, quando seus pais o levavam para shows e ele chamava atenção subindo nos palcos. Desde então, cativa o público com seu carisma e multi talentos, que vão além do cantar e performar. Sua mais recente conquista foi a entrada para a turma de 2022 do programa Foundry do YouTube Music, um incentivo a novos artistas e que já abraçou artistas como Tuyo e Marina Sena em anos anteriores.

Kaike já realizou trabalhos para marcas como Converse, LED e Casa dos Criadores, provando também seu alinhamento com a moda.

