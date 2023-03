Tina diz que ficou com jogador da Seleção no Carnaval. Saiba quem

De volta ao BBB23 na Casa do Reencontro, Tina Calamba contou aos colegas de confinamento que durante o Carnaval ficou com o atacante de Seleção Brasileira Richarlyson. Ao ver seu nome sendo repercutido nas redes sociais, o jogador brincou com a situação e marcou a conta de seu sósia: “Tá aprontando aí, né?”.

Apesar do jogador não ter negado o affair com a ex-BBB23, internautas começaram a questionar a afirmação de Tina, já que Richarlison jogou pelo Tottenham na semana do Carnaval. No dia 19 de fevereiro, o craque jogou contra o West Ham e, no dia 26, o jogo foi contra o Chelsea. Além disso, o jogador não foi visto em nenhum camarote no Brasil durante a festividade.

“No carnaval, a Boo tava lá, a Tata. Aí eu fui depois no Poddelas, aí falei: ‘foi no momento que você passou que eu tava lá, grudada com ele’. E ela: ‘Ah Meu Deus!, e a Tata: ‘Você viu o rosto dele?’”, disse Tina.

Tina foi a terceira eliminada do BBB e teve tempo de curtir o Carnaval fora do reality show. Nesta quarta, a modelo também protagonizou uma discussão acalorada com a jogadora de vôlei Key Alves. Os eliminados disputam duas vagas para voltar ao programa, na quinta-feira.

