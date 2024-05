Brunna Gonçalves revela procedimento para redução da testa; assista

Um sonho realizado após muitos anos de insegurança. É assim que Brunna Gonçalves definiu a cirurgia que fez, na segunda-feira (13/5). O procedimento realizado pela dançarina e esposa de Ludmilla se chama frontoplastia com avanço de couro cabeludo, para reduzir o tamanho da testa.

Nos stories do Instagram, a ex-BBB deu detalhes da operação: “Finalmente fiz minha cirurgia de frontoplastia com avanço capilar. Vocês sabem que sempre foi um sonho para mim, porque tinha muita insegurança em relação a minha testa. Eu não fazia coque ou várias penteados por causa dessa insegurança e tinha alguns anos que eu estava pesquisando alguém que me passasse confiança para fazer essa cirurgia”, começou ela.

E recordou: “E tem mais de 10 anos que eu e Mário Jorge [amigo que a está acompanhando no hospital] estamos à caça dessa cirurgia. Primeiro, a gente não fazia porque não tinha dinheiro e, no YouTube esse conteúdo é muito escaço, quase ninguém fala sobre essa cirurgia do ponto de vista de a gente entender mais sobre ela”, apontou, antes de completar:

“Mas até hoje não tem muitos conteúdos sobre isso, só tem médicos, mas pessoas que vivenciaram e fizeram a cirurgia, muito pouco ou quase nada. Enfim, estou feliz e realizada!”. definiu Brunna Gonçalves.

Mais tarde, a dançarina voltou à rede social para atualizar seu estado de saúde: “Acabamos de tirar aquele curativo que tava em volta do meu rosto e botamos essa faixinha, que eu vou ficar com ela durante 10 dias. E botamos também esse tapezinho pra ajudar na drenagem do meu rosto, pra não inchar muito”, contou.

Em seguida, ela se mostrou satisfeita com o resultado, mostrado no Instagram do médico: “Ai, gente, eu já vi minha testinha sem o curativo e tá perfeita. Assim que der, eu posto o antes e depois pra vocês. Estou muito feliz e realizada”, afirmou.

Ela ainda revelou qual será a parte mais difícil da cirurgia: “Sabe o que é o pior de tudo isso? Ficar 15 dias sem treinar, amor. Imagina como eu não vou pirar, eu vou pirar”, desabafou.

“Reta final”, comemora Brunna Gonçalves sobre processo de gravidez No início do ano, Brunna Gonçalves decidiu dar mais detalhes sobre o processo que está se submetendo para engravidar. A ex-BBB fez um vídeo durante a coleta de sangue para um exame. Ela será mãe ao lado da esposa, Ludmilla. “Na reta final”, contou.

“Na reta final dos exames, gente. Falta pouco. Falta pouco para essa parte de exames acabar. Acho que esse é o penúltimo, falta só mais um”, comemorou.

Brunna e Lud optaram por gerar um filho através da fertilização in vitro, que consiste em realizar a fecundação do óvulo com o espermatozoide em ambiente laboratorial, formando embriões que serão cultivados, selecionados e transferidos para o útero.

“A Ludmilla está muito ansiosa, todo dia ela fala: ‘Vamos logo amor, não pode pular etapas?’. Eu falo: ‘Não dá, tem que fazer os exames, fazer tudo direitinho’. A gente está muito ansiosa, doida para a barriga crescer”, ressaltou a dançarina para a Caras Brasil.

Sucesso com o Numanice, Lud seguirá com uma nova turnê este ano, mas Brunna reforçou que pretende estar o máximo de tempo possível ao lado da amada: “O tempo que eu puder e der para acompanhar ela, vou estar junto, como sempre estive. Quando não der mais, fazer o quê?”.

Ludmilla e Brunna Gonçalves se casaram em 2019, após a funkeira organizar um casamento surpresa, em menos de 24 horas. As duas estão juntas desde outubro de 2018, mas só assumiram a relação publicamente em junho de 2019.