Tierry e Manoel Gomes realizam show no Camarote Lounge em Connecticut no Estados Unidos

O cantor e compositor brasileiro Tierry, realizou uma mini turnê no último final de semana na Terra do Tio Sam.

O primeiro show foi realizado na última sexta-feira, 21 de abril, no Camarote Lounge, localizado em Bridgeport, cidade mais populosa do estado americano de Connecticut, localizada no condado de Fairfield.

Quem também esteve se apresentando no mesmo dia no Camarote, foi Manoel Gomes, o cantor maranhense que ficou famoso e ganhou o mundo com o hit Caneta Azul.

Os shows foram mais uma organização da CT Prime eventos e teve a casa lotada de fãs para prestigiar os dois artistas, os quais carinhosamente receberam os fãs no camarim para atenderem os pedidos de fotos e selfies.

Manoel Gomes com sua voz e seu estilo intimista, recebeu vários pedidos de admiradores solicitando que ele gravasse vídeos para seus fãs, o qual carinhosamente atendeu a todos os pedidos.

A junção dos dois cantores que são donos da música “Lá ele” estão estourados em todo o Brasil, sem sombra de dúvidas foi uma noite linda de muitas risadas, com música ao vivo da melhor qualidade e muita descontração.