TikTok demite centenas de funcionários

24.jan.2024 (quarta-feira)



O TikTok está demitindo 60 pessoas que, segundo a AP (Associated Press), trabalhavam com publicidade e venda. Um representante da empresa confirmou à agência as demissões, mas não informou o motivo.

O porta-voz disse que os funcionários afetados podem se candidatar a outras vagas abertas no aplicativo, de propriedade da chinesa ByteDance. O TikTok é conhecido por vídeos curtos e, em setembro, lançou um braço de comércio eletrônico, permitindo a comercialização de produtos dentro da plataforma.

A indústria de tecnologia cortou mais de 13.000 vagas em 2024, segundo dados do site de rastreamento layoffs.fyi.

O Google e a Amazon deram o pontapé inicial nas demissões em big techs em 2024. Este janeiro, as duas empresas anunciaram o desligamento de “centenas de funcionários”. Segundo as companhias, o objetivo dos desligamentos é cortar gastos.

No ano passado, janeiro também foi marcado pelas demissões no setor. Foram mais 240 mil funcionários dispensados em 2023, sendo 84.000 só no 1º mês do ano. A quantidade representa mais de 1/3 do total. O mês com menos desligamentos foi em setembro, com 4.632 dispensados.

