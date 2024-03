Tiririca é investigado por importunação sexual

A Polícia Civil investiga uma denúncia por importunação sexual registrada por um homem de 39 anos contra o deputado federal Francisco Everardo Oliveira Silva (PL-SP), o Tiririca. No boletim de ocorrência, registrado na noite de segunda, 4, o prestador de serviço conta que estava na portaria de um prédio na Vila Olímpia, bairro da zona sul de São Paulo, quando um homem, acompanhado de uma mulher, lhe tocou propositalmente com o dedo na região das nádegas.

O homem contou no documento, que se sentiu humilhado, já que outros presentes na portaria do edifício riram do episódio. Após saber que o agressor era o deputado e humorista Tiririca, o homem resolveu fazer o boletim de ocorrência, orientado por sua advogada. A Secretaria de Segurança Pública afirma que “diligências estão em andamento para esclarecer o ocorrido.” A assessoria do deputado não se manifestou sobre o caso ainda.

*Publicado por Heverton Nascimento