Tito Bahiense apresenta show do projeto Bando Ijexá

O cantor e compositor Tito Bahiense dá início, nesta quinta (26), a um novo momento de sua carreira, com o lançamento do projeto Tito Bahiense e Bando Ijexá, que ao longo do ano realizará shows que terão como base o álbum de mesmo nome. No primeiro show, que será realizado a partir das 19h, no Nank Gastrobar, Rio Vermelho, o cantor receberá como convidados para participações especiais, Ana Mametto e Gerônimo Santana.

Os cantos e contos encantados dos orixás fazem peças chaves para a sonoridade do Bando Ijexá. “O Bando Ijexá principia na harmonia e no som do agogô”, provoca Bahiense, vencedor do Prémio Caymmi de 2016 como melhor cantor. Fascinado pelos episódios dos orixás e pela Cidade da Bahia, Salvador, ele construiu com grandes parceiros, canções, onde a poesia e o drama correm soltos e amparados por um tecido sonoro de uma formação clássica de banda que dignifica os toques, as claves afro-baianas. Dignifica o costume regional baiano fazendo confluir o que é tradição com o que é pop.

“A história do Bando Ijexá, através dos achados sonoros, é contar episódios da literatura do Candomblé e construir arranjos de canções inspiradas na força, na levesa e no encanto das vivencias do cidadão soteropolitano sincrético. Pois sincretismo é mistura, sincretismo é pura poesia popular” afirma Tito Bahiense.

O artista explica que chama-se Bando Ijexá porque o ritmo (ijexá) tocado pelo gam (agogô) e pelo tambor de pele (atabaque) é o fio condutor das mensagens dos terreiros para o ser humano entender o passado, o presente e o futuro. Em seguida contar as mensagens para a rua, para o mundo. Tendo Oxalá, o velho, como o orixá que principia o começo de tudo e de todos juntamente com Oxum, orixá mulher que ama ao som do ijexá quando tocado lentamente, e Olorum, o orixá da criação.

Com Tito Bahiense (voz e violão), sobem ao palco Eduane Rudha (atabaques), Kainan Dü Jeje (bateria), Milton Pelgrine (baixo acústico/elétrico), Jelber Oliveira (sanfona), Juca Bahiense e Juliana Valentim (backing vocals) . Fazem participações especiais também na noite Felipe Guedes (violão e guitarra), Jean Michell (bateria), André Becker (flauta e sax) e Vanessa Melo (clarineta).

Serviço – Tito Bahiense e Bando Ijexá | quinta (26), 19h, no Nank Gastrobar, Rio Vermelho | Ingressos R$ 50, para comprar, basta entrar em contato pelo watssapp 71/987433941.