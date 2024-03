TJDFT lança canal especializado de atendimento às mulheres neste 8/3

Em celebração ao Dia Internacional das Mulheres, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) lança nesta sexta-feira (8/3) o Ouvidoria para Elas, serviço especializado para o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. Para marcar a ocasião, o TJDFT fez um evento de lançamento no Memorial Desembargadora Lila Pimenta Duarte do Fórum de Brasília, com transmissão ao vivo pelo YouTube.

O Ouvidoria para Elas é um canal de atendimento especializado que faz parte da nova cartilha de serviços do Núcleo de Atendimento à Mulher (Nuatmu), vinculado à Ouvidoria-Geral do TJDFT, e é destinado ao público interno e externo do Tribunal, destinado ao acolhimento, à orientação e à escuta qualificada da mulher em situação de violência. “Esse serviço é uma expressão de solidariedade, empoderamento e compromisso com todas as mulheres que enfrentam desafios e injustiças”, declarou a secretária da Ouvidoria-Geral do TJDFT, Marília de Barbosa.

O serviço, que pode ser acessado pelos canais oficiais do TJDFT, visa facilitar o acesso à Justiça para as mulheres vítimas de violência, implementar e aprimorar políticas judiciárias dedicadas ao enfrentamento do problema e reforçar a rede de proteção e assistência.

O evento faz parte da programação da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que tem como objetivo ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) em todos os tribunais estaduais do país.

Entrevista com o Presidente do TJDFT Na quinta-feira dia 7/3, o o desembargador e presidente do TJDFT, Cruz Macedo, visitou à sede do Metrópoles para uma entrevista exclusiva para a coluna Grande Angular. Na exclusiva, o presidente falou sobre punição a feminicidas, igualdade de gênero na Corte e condenações do 8/1.

Você pode conferir a entrevista aqui.

