Lula recebe Olaf Scholz, primeiro-ministro da Alemanha; acompanhe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe, na tarde desta segunda-feira (30/1), no Palácio do Planalto, o primeiro-ministro e chanceler da Alemanha, Olaf Scholz.

A visita de Olaf Scholz ocorre quase um mês após a do presidente da Alemanha, Franz-Walter Steinmeyer, por ocasião da posse de Lula, em 1º de janeiro.

Após ser recepcionado no Palácio do Planalto, Lula e Olaf devem conversar sobre a guerra na Ucrânia, que completa um ano no próximo mês, e as consequências globais do conflito em termos de paz e segurança, segurança alimentar e energética.

Na pauta do encontro também devem estar temas ligados como paz e segurança, meio ambiente, mudança do clima, digitalização e transição energética. O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, tratado pelo governo Lula como prioridade, também pode ser discutido, assim como a retomada do Fundo Amazônia.

A Alemanha é o quarto país que mais exporta para o Brasil. Em 2022, a corrente de comércio bilateral superou US$ 19 bilhões, com exportações brasileiras de US$ 6,3 bilhões, importações de US$ 12,8 bilhões e superávit alemão de US$ 6,5 bilhões.