Todos os timbaleiros juntos com Brown 

A Timbalada raiz com os saudosos Fia Luna e Pintado do Bongô (Foto: Divulgação)

O ensaio de Carlinhos Brown com a chamada Timbalada Raiz, que reuniu Ninha, Xexéu, Patrícia, Amanda Santiago e Paula Sanffer (as três últimas agora Timbaladies) dia 11 de dezembro, no Candyall, fez tanto sucesso e causou grande comoção que o Cacique terá que promover outra edição: com as mesmas atrações e mais o reforço de Alexandre Guedes, Augusto Conceição e Rafa Chagas. Vai ser dia 15 de janeiro de 2023 no Candyall. A coluna apurou que esse encontro histórico e tão desejado pelos timbaleiros pode virar um especial de TV. Vamos torcer. O elenco só não ficará totalmente completo porque Fia Luna e Pintado do Bongô, que aparecem na foto, já não estão mais entre nós. Eles foram de fundamental importância para o surgimento da Timba. Também não participam Denny, que está na foto, e Buja. Eles formam a banda atual e fazem seus ensaios no mesmo local.

Márcio Victor do Psirico vai ensaiar em novo espaço (Foto: Divulgação)

Psirico estreia ensaio no dia da Lavagem

Os Ensaios de Verão do Psirico voltam a partir de janeiro de 2023. Agora em novo local, o bairro Santo Antônio Além do Carmo, no dia 12 de janeiro (quinta-feira), dia da Lavagem do Bonfim. O novo espaço, um dos mais badalados do momento, foi escolhido, segundo a produção, pelo o conforto do local e a boa localização. “O Ensaio do Psi deste ano será muito especial, vamos fazer um convite para todos entrarem no metaverso do Psi Universal, que fala sobre o futuro, mas também traz recordações sobre quem somos”, afirma Márcio Victor. O próximo ensaio está marcado para o dia 2 de fevereiro, em homenagem a Iemanjá, com um espetáculo semelhante ao que foi realizado no Festival Afropunk, com participação de baianas, percussionistas e o tradicional samba de roda do Psi.

Maria Bethânia vai gravar a música tema do filme Houve uma vez um Verão (Foto: Divulgação)

De Nelson Motta para Bethânia

Jornalista, apresentador, escritor e compositor, Nelson Motta, que está retornando ao Brasil depois de uma temporada em Portugal, está cheio de projetos para 2023. A exemplo da nova edição dos 20 anos do livro Noites Tropicais e o romance Coração de Papel, baseado em trocas de cartas de dois jovens de 20 anos, passado em 1967. Mas, a grande novidade é a letra que ele fez para a música tema composta por Michael Legrand para o filme Summer of ‘ 42, lançado em 1971 e que no Brasil ganhou o título de Houve uma Vez um Verão. Entusiasmado, ele comentou: “Acabei de entregar a letra de uma linda valsa lenta, bem triste e dramática, de Michel Legrand para Maria Bethânia. Era uma Vez um Verão em breve no próximo disco e show da minha diva”.

Pranchão 2023

A edição 2023 do projeto Pranchão vai acontecer dia 7 de janeiro de 2023, a partir das 15h, na Arena Fonte Nova. E o elenco já está escalado com Durval Lélys, Saulo e Filhos de Jorge. Produzido pela Oquei, dos irmãos gêmeos Ricardo e Rafael Cal, o evento já entrou no calendário de Verão em Salvador.

TUM-TUM-TUM*

1 O Festival Micarê Brasília, que estreou este ano com sucesso estrondoso, está de volta nos dias 29 e 30 de abril de 2023 com grandes atrações. E as primeiras anunciadas são os cantores Bell Marques e Durval Lélys, dois artistas que possuem um público muito grande na Capital Federal. A produção promete divulgar brevemente outros nomes.

2 Um dos compositores mais gravados do Brasil, o cantor Tierry faz sua estreia o no Réveillon de São Paulo. Ele se apresenta no dia 31 de dezembro a partir das 21h30, na Avenida Paulista, quando vai cantar seus grandes hits. “Espero todo mundo pra gente transformar a Avenida Paulista em uma verdadeira seresta. O pai das crianças tá contando os dias”, comemora o artista.

3 Em 2023, a Estação Rubi (Wish Hotel da Bahia, no Campo Grande) promove a temporada Verão Dançante. Serão seis shows com pista de dança. Tudo começa com a banda Mil Milhas com as Quintas a Mil nos dias 19 e 26 de janeiro. Segue com Armandinho (27 de janeiro e 3 de fevereiro; Paroano Sai Milhó (28 de janeiro e 4 de fevereiro). O horário oficial para dar partida na festa é sempre 20h30.