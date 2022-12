Bandeira verde: conta de luz segue sem taxa extra em janeiro de 2023

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, nesta sexta-feira (30/12), que não haverá mudança da bandeira tarifária na conta de luz em janeiro de 2023.

Com a manutenção da bandeira tarifária verde, em vigor desde 16 de abril deste ano, os consumidores não terão acréscimo na conta de luz com base no seu consumo mensal de energia.

A bandeira verde é a mais barata e tem o valor reajustado gradativamente nas classificações amarela ou vermelha.

O baixo custo na conta de luz acontece devido à chegada do período chuvoso e à melhora nos níveis dos reservatórios para geração de energia nas usinas hidrelétricas. Com isso, não é necessária a ativação das usinas termelétricas, produção que eleva o custo aos consumidores.

“Temos trabalhado para garantir tarifas de energia cada vez mais justas, o que inclui melhorias contínuas na metodologia das bandeiras e reduções estruturais nos custos”, afirmou em nota o diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa.

Feitosa cita a redução de 34,5% no custo da energia gerada pela usina hidrelétrica de Itaipu no próximo ano em comparação com 2022.