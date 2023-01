Tom Brady perdeu 7kg após divórcio com Gisele, diz jornalista

Os últimos meses foram turbulentos para Tom Brady. Considerado o melhor quarterback da história, ele lidou com resultados decepcionantes em campo, com direito à eliminação do Tampa Bay Buccaneers para Dallas Cowboys na rodada de Wild Card dos playoffs da NFL. Além disso, em outubro, o jogador anunciou o fim do casamento com a modelo Gisele Bündchen.

O período conturbado teria causado um emagrecimento significativo de Brady, heptacampeão do Super Bowl. Segundo o jornalista americano Jeff Darlington, o atleta perdeu quase 7kg recentemente.

“Quando Brady sentou-se em silêncio no vestiário, após perder, no dia 27 de outubro, para os Ravens – marcando sua primeira sequência de três derrotas consecutivas em duas décadas -, a verdade de sua dor seria revelada na manhã seguinte”, disse Darlington, em um vídeo no Twitter. No dia seguinte ao citado, veio o anúncio da separação do jogador com Gisele.

“Brady também sabe que seu próprio foco mental se foi durante a maior parte da temporada. Seu porte físico, diante de uma perda de 6,8 quilos, também estava em perigo”, completou o comentarista.

“Às vezes, ele sentia que sua angústia na pré-temporada acabava com suas chances de sucesso antes mesmo do início da temporada regular”, acrescentou.

Brady, de 45 anos, ainda não confirmou – ou negou – a informação. Mas, recentemente, se irritou ao ser questionado sobre seus planos de aposentadoria por Jim Gray, do podcast Let’s Go!, da rádio Sirius XM.

“Tom, você está deixando todo mundo na dúvida. Você disse que vai levar o seu tempo. Você tem algum tipo de cronograma sobre o que deseja fazer em relação à sua carreira no futebol?”, perguntou Jim.