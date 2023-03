Toquinho e Mart’nália lançam “Regra Três”

O MPB e o samba se unem no clássico de Vinicius de Moraes “Regra Três”. Nesta sexta, Toquinho e Mart’nália lançam a regravação da música, que recebe roupagem moderna com muita brasilidade. A faixa faz parte da sequência de regravações lançadas por Toquinho, na versão deluxe do álbum “Novas Cores, Eternas Canções”, envolvendo grandes nomes da MPB como, Caetano Veloso, GIULIA BE, Sandy, entre outros. Nos últimos meses, Toquinho foi destaque nas maiores playlists editoriais da MPB, como “Divina MPB”, no Spotify, e “MPB na Medida” no Tidal, além de acumular mais de 2,5 milhões de ouvintes mensais. O lançamento tem aceleração da agência Atabaque em parceria com o selo Músicas do Brasil, da Hurst Capital.

Em janeiro, Toquinho disponibilizou nas plataformas digitais “Novas Cores, Eternas Canções”, com oito músicas que fizeram sucesso em sua carreira. O álbum já conta com “Que Maravilha” e “Valsa para uma menininha”, com Camilla Faustino; “O Velho e a Flor”, com Giulia Be; “Testamento”, com participação de Pedro Bial; “O Caderno”, com Sandy; “Tarde em Itapuã”, com Caetano Veloso; e “O Bem-Amado” e “Turbilhão” somente com Toquinho.

Ficha técnica:

Composição: Vinicius de Moraes e Toquinho

Produção musical: Toquinho, Camilla Faustino e Bruno Estevez Santos (Beatmaker)

Arranjos e instrumentos: Toquinho (Violão, Guitarra, Concepção de arranjos); Bruno Estevez Santos (Arranjos de complementos percussivos (bateria e percussão);

Mixagem e Masterização: Bruno Estevez Santos

Projeto gráfico: Fabrizio Scotti

Audiovisual estúdio: Deeper Produções

Comunicação e marketing estratégico de lançamento: Atabaque

Realização: Músicas do Brasil

Produção Geral: Thiago F. Lima

Letra da Música:

Regra Três

Composição: Toquinho e Vinícius de Moraes

Tantas você fez que ela cansou

Porque você, rapaz

Abusou da regra três

Onde menos vale mais

Da primeira vez ela chorou

Mas resolveu ficar

É que os momentos felizes

Tinham deixado raízes no seu penar

Depois perdeu a esperança

Porque o perdão também cansa de perdoar

Tem sempre o dia em que a casa cai

Pois vai curtir seu deserto, vai

Mas deixe a lâmpada acesa

Se algum dia a tristeza quiser entrar

E uma bebida por perto

Porque você pode estar certo que vai chorar

Lá lá láia

Lá lá láia

Lá lá láia

Lá lá láia

Lá lá láia

Lá lá láia

Tem sempre o dia em que a casa cai

Pois vai curtir seu deserto, vai

Mas deixe a lâmpada acesa

Se algum dia a tristeza quiser entrar

E uma bebida por perto

Porque você pode estar certo que vai chorar