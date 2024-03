Yasmin revela por que não citou Wanessa Camargo em entrevistas pós-BBB

Yasmin Brunet e Wanessa Camargo compartilharam a trajetória no BBB 24 e eram grandes aliadas no jogo. Entretanto, nas entrevistas pós-reality, a modelo não citou o nome da cantora nas oportunidades que teve. Questionada, ela explicou que já mandou mensagem à amiga.

“Mandei mensagens para ela, mas, pelo que entendi, Wanessa está meio reclusa. Eu não sei, não entendi muito bem, mas eu espero vê-la”, explicou a loira, em entrevista ao Extra.

Yasmin ainda comentou a sua relação com Vanessa Lopes. As duas entraram após um estranhamento aqui fora, já que a tiktoker ficou com Gabriel Medina após o fim do casamento da modelo com a surfista.

“Quero ver a Vanessa Lopes também, uma pessoa por quem criei um grande carinho lá dentro. Engraçado que a gente entrou se odiando, por causa das nossas questões aqui fora. Mas conheci uma menina maravilhosa lá dentro, que eu também quero levar pra minha vida. Quero ver como ela está, até mandei mensagem para o pai dela, mas ainda não consegui falar com ela também”, disse.

Por conta da agenda agitada, ela contou que ainda conseguiu assistir o que aconteceu no reality e que nem viu sua família direto. “Falei bem pouco com minha mãe, passei o domingo na casa dela, mas quase não vi meus parentes. Não sabia que quando saísse seria assim, com tanta agenda para cumprir. Mas estou amando esse movimento. Está sendo divertido”, declarou.

Sobre os comentários dos homens a respeito de seu corpo, Yasmin contou que ainda não se sente confortável para assistir a cena. “Quero ter coragem para ver de novo para entender exatamente o que aconteceu. No momento não tenho, porque fiquei constrangida, sem graça e sem jeito com isso”, completou.