Torcedor do Fluminense baleado por policial em bar no Maracanã recebe alta

O torcedor do Fluminense que foi baleado com o colega, que morreu, nos arredores do Estádio de Maracanã, após uma partida contra o Flamengo, recebeu alta hospitalar. Bruno Tonini estava internado no Hospital Badim, na Zona Norte, desde o começo do mês. Ele e um amigo foram baleados por um policial penal, torcedor do Vasco da Gama. Um representante do b (MP-RJ) esteve no hospital essa semana para tentar ouvir Tonini. Entretanto, o depoimento não pode acontecer, com o torcedor alegando que não estava se sentindo bem. Uma nova data será agendada. O suspeito de atirar contra os torcedores é o policial Marcelo de Lima, que estava de folga quando se envolveu na confusão com Bruno e Thiago Leonel Fernandes da Motta. Segundo o MP-RJ, os tricolores foram atingidos pelas costas e não tiveram chances de defesa. Um deles morreu na hora. O policial foi denunciado por homicídio triplamente qualificado e tentativa de homicídio triplamente qualificado.

Leia também

Após cerca de dez horas soterrado, homem é resgatado com vida de escombros de prédio em Olinda



CPI da Câmara do DF sobre 8 de Janeiro aprova convocação de G. Dias e Augusto Heleno



*Com informações do repórter Rodrigo Viga