Torcedor libera fotos sensuais de esposa a jogador após vitória

O atacante Tom Knowles recebeu um presente inusitado de um torcedor após a classificação épica do Walsall FC na Copa na Inglaterra. Feliz com a atuação do jogador na vitória sobre o Stockport County, o homem decidiu recompensar o camisa 10 com acesso grátis a fotos sensuais de sua esposa.

O jogo foi realizado no domingo (8), pela terceira rodada da FA Cup. Quando parecia que o jogo terminaria empatado, o Walsall ganhou um pênalti, já nos acréscimos do segundo tempo. Andy Williams bateu e converteu, aos 50 minutos, dando a classificação para os ‘Saddlers’.

Após a vitória, Tom Knowles usou as redes sociais para comemorar o resultado. “Os nossos garotos! Grande vitória!!! Os torcedores foram inacreditáveis outra vez, comemorem!”, escreveu, no Twitter. Foi quando veio o presente inesperado.

O ator e produtor de cinema pornô Cheffie Shot respondeu à mensagem na rede social com oferta de acesso gratuito à conta de Melody Pleasure, sua esposa e atriz pornô, em uma plataforma de conteúdo adulto sob demanda.

“Você ganhou um mês de graça na conta da minha esposa. Mande uma mensagem privada para organizarmos isso!”, publicou Cheffie.

Em entrevista ao jornal britânico Daily Star, o produtor de cinema pornô confirmou que a proposta está de pé. Segundo Cheffie, a decisão de dar o presente ao atleta veio por causa de sua “alegria” com a vaga épica do time, além da emoção ao ver a interação de Knowles com os torcedores nas redes.

O atacante, porém, ainda não se pronunciou em público sobre a oferta feita pelo torcedor.

O Walsall Football Club tem 135 anos e disputa a Football League Two, terceira divisão do futebol inglês. Na próxima rodada da Copa da Inglaterra, os Saddlers serão os azarões: vão enfrentar o Leicester City, campeão da Premier League 2015/2016, em jogo marcado para o dia 28.