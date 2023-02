Casal quebra recorde mundial com beijo de 4 minutos debaixo d’água

O mais novo recorde mundial do Guinness Book para o beijo mais longo debaixo d’água pertence a um casal de mergulhadores profissionais. Beth Neale e Miles Cloutier, que vivem na África do Sul, resolveram comemorar o Valentine’s Day com um beijão de 4 minutos e 6 segundos em uma piscina. A ação foi realizada no resort Lux South Ari Atoll, nas Maldivas, no início deste mês. O recorde anterior era de 3 minutos e 24 segundos.

Em entrevista ao Guinness World Records, Beth, de 40 anos, e Miles, de 33, disseram que a ideia de bater o recorde surgiu há três anos. No entanto, a moça relatou que tal feito foi mais desafiador do que eles imaginaram inicialmente. “Três dias antes, eu simplesmente não conseguia prender a respiração”, desabafou.

Beth ainda contou que o casal tinha o desejo de “inspirar outras pessoas a se apaixonarem” pelo oceano. “Você protege o que ama, e os oceanos precisam de todo o amor que podemos dar para protegê-los de gerações futuras”, acrescentou.

Beth Neale e Miles CloutierYoutube/Guinness World Records

Um recorde mundial do Guinness para o beijo mais longo debaixo d’água foi quebrado por Beth Neale e Miles CloutierYoutube/Guinness World Records

O casal que quebrou registra se conheceu há cinco anos por causa de seu amor pela conservação dos oceanosYoutube/Guinness World Records

Eles são mergulhadores profissionais

O casal diz que queria ‘inspirar os outros a se apaixonarem’ pelo oceanoYoutube/Guinness World Records

Beth e Miles são mergulhadores profissionais e têm uma filha de um ano e meio, chamada Neve. O casal se conheceu há cinco anos por conta do amor pela conservação do oceano. O rapaz lecionava aulas práticas de mergulho livre. A esposa, por sua vez, se inscreveu para aprender.

Como aconteceu o beijo mais longo debaixo d’águaDepois de algumas semanas treinando para o beijo, Beth e Miles viajaram para as Maldivas com a filha para tentar quebrar o recorde. “Tínhamos de estar completamente relaxados e confiantes, mesmo quando nossos corpos experimentavam algo diferente”, relatou o rapaz.

Apesar de Beth ser quatro vezes campeã de mergulho livre e Miles, um mergulhador experiente, o casal se referiu à tentativa como sendo “incrivelmente desafiadora”. Não estávamos conseguindo nem atingir o recorde existente – não chegamos nem perto”, relembrou Beth ao Guinness.

A dupla começou com dois beijos experimentais antes de iniciar o beijo recorde. Então, na última tentativa, por volta dos três minutos, Beth colocou o hit Lose Yourself, de Eminem, seu rapper favorito, para passar o minuto final.

A dupla foi parabenizada pelo recordeAo ver o feito, o editor-chefe do Guinness World Records, Craig Glenday, os parabenizou. “O incrível feito subaquático de Beth e Miles me deixa sem fôlego. Que incrível testemunho de amor – uma conquista épica ajudando a celebrar e proteger nossos belos oceanos”, declarou.

“Parabéns ao feliz casal – vocês dois são ‘oficialmente’ incríveis”, completou o editor. A dupla recebeu um certificado oficial do juiz Swapnil Dangarikar e foi aplaudida por turistas.

Beth Neale e Miles Cloutier com o certificado do Guinness World Records