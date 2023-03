Torcedor que invadiu campo com filha é indiciado por dois crimes

O torcedor do Internacional que invadiu o gramado do Beira-Rio com a filha no colo, no último domingo (26), durante a semifinal do Campeonato Gaúcho, foi indiciado pela Polícia Civil nesta quinta-feira (30), por lesão corporal leve e invasão de campo.

Após o pênalti que classificou o Caxias à final da do estadual, o homem de 33 anos, identificado como morador de Canoas, saiu das arquibancadas e agrediu um cinegrafista da RBS TV e o lateral Dudu Mandai, do time caxiense.

De acordo com reportagem do jornal Zero Hora, o indiciamento por agressão é referente apenas à agressão sofrida pelo profissional da emissora de TV. Mandai não entrou com representação contra o agressor, mas tem seis meses para fazê-lo. Em contato com a polícia, o jogador disse que deve tratar do assunto após a disputa das finais do Gauchão contra o Grêmio.

O torcedor prestou depoimento na segunda-feira e se defendeu dizendo que praticou as agressões por ter se sentido “acuado”. Também alegou que só entrou no gramado porque os seguranças abriram o portão de acesso, uma vez que ele e a filha estariam sendo pressionados contra as paredes.

O relatório do inquérito concluiu que, mesmo que os portões tenham sido abertos, o homem entrou em campo sem autorização. O texto também avalia que a atitude dele não é condizente com a tentativa de “resguardar a segurança da filha” e que a agressão ao cinegrafista foi “gratuita e não praticada em situação de legítima defesa”.

O torcedor responde, ainda, a um segundo inquérito, ainda sem conclusão. Ele é investigado pela Divisão Especial da Criança e do Adolescente por “submeter criança sob sua autoridade a vexame ou constrangimento”, sob risco de pena de seis meses a dois anos de prisão. Em coletiva de imprensa na última terça-feira, a delegada Elisa Souza afirmou que a tendência é que ele seja indiciado.