Trabalhadores do comércio receberão bônus de R$ 50 por dia no Carnaval

Os trabalhadores que atuam no comércio de Salvador receberão uma bonificação de R$50, caso os estabelecimentos funcionem nos dias considerados como pontos facultativos. A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas Bahia).

O documento informa que o acordo firmado entre o Sindilojas e o Sindicato dos Empregados no Comércio da Cidade do Salvador prevê a possibilidade de trabalho nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro deste ano,

respectivamente domingo, segunda e terça-feira de Carnaval em Salvador.

No entanto, a Convenção Coletiva de Trabalho, que está em vigência, estabelece que os trabalhadores devem receber uma bonificação no valor de R$ 50, paga diretamente pelos empregadores.

Ao CORREIO, o presidente do Sindilojas, Paulo Motta, esclareceu que a bonificação é referente a cada dia trabalhado. Ou seja, se o lojista optar abrir o estabelecimento nos três dias descritos no acordo, terá de pagar R$150 a cada trabalhador escalado.

