Tradicional Arrastão da Quarta-Feira de Cinzas tem cobrança pública de Carlinhos Brown a prefeito de Salvador

Uma multidão, que contou com mais de 1 milhão de visitantes em Salvador, fechou o Carnaval baiano com o tradicional Arrastão da Quarta-feira de Cinzas. Bell Marques, Léo Santana e Carlinhos Brown subiram em diferentes trios para fazer a despedida da folia. A concentração do público começou às 9h e por volta das 10h o primeiro trio saiu, com Bell Marques abrindo o desfile. Logo atrás veio Léo Santana, que cantou o seu novo sucesso que tem viralizado nas redes sociais, a música Zona de Perigo. Antes mesmo do desfile, Carlinhos Brown fez um desabafo por não ter sido colocado para abrir o evento. Em seu discurso, Brown pediu para que o governador da Bahia e o prefeito de Salvador respeitassem a tradição do artista abrir o Arrastão: “Prefeito, em toda a sua competência e o respeito que eu tenho pelo senhor e o trabalho que o senhor está fazendo, nossas tradições precisam ser respeitadas. Eu sei que pode ter saído um pouquinho do equilíbrio, mas a gente conta com o senhor o ano inteiro nas nossas comunidades. O trabalho que foi feito hoje na recuperação do centro, isso sim é um trabalho cultural bem feito. Mas as coisas da tradição do povo, a lavagem do Bonfim, não deixe ser eclodido ou invadido por coisas e desejos que não são do povo”.

Mais tarde, em coletiva de imprensa realizada nesta quarta, 22, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) respondeu às críticas do cantor e comentou sobre o Carnaval 2024: “Ano que vem vamos ser mais desejado ainda. Recebemos mais de 1 milhão de turistas e ano que vem vai vir mais gente ainda. Então, a gente precisa ofertar ainda mais serviços e colocar ainda mais atrações para ampliar ainda mais nosso Carnaval (…) Carlinhos estava questionando porque Bell saiu na frente, porque Léo saiu na frente. Essa observação que ele fez foi boa, no próximo ano já vamos ter a atenção em relação a esse aspecto. São tantos detalhes para você cuidar que às vezes tem circunstâncias que acabam acontecendo e passando sem o nosso controle. Mas foi importante ele fazer esse registro para ano que vem a gente organizar ainda melhor”.

O prefeito também falou sobre as vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo: “Quero me solidarizar com todos os irmãos paulistas. Já tinha feito isso durante o Carnaval. A festa é muito importante para a nossa cidade, mas a gente tem a capacidade também de nesse momento desejar sentimentos para aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, desejar sabedoria às autoridades, que possam da forma mais rápida possível dar apoio à população e restabelecer o cenário. Não é fácil lidar com crises e com situações como essa. Graças a Deus aqui em Salvador, pela primeira vez na história dessa cidade, são dois anos que a gente não perde uma vida por causa das chuvas graças a todos os investimentos que nós fizemos nos últimos anos, seja em tecnologia para ajudar no enfrentamento às chuvas, como também na proteção de áreas de risco. Não tem cidade que resista a pouca chuva em pouco tempo. Que Deus conforte todas as famílias e tudo possa ocorrer bem”.

*Com informações do repórter André Muzell