Governo mantém “Enem dos Concursos” no RS mesmo com calamidade

Gabriel Benevides 2.mai.2024 (quinta-feira) – 21h05



O governo federal decidiu na noite desta 5ª feira (2.mai.2024) manter a data de aplicação das provas do CNU (Concurso Nacional Unificado) em todo o Brasil para o domingo (5.mai). Um adiamento (local ou nacional) poderia ser realizado pela situação de calamidade pública causada pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Ao menos 29 pessoas morreram.

Um total de 80.348 pessoas (4,3% do total para o Brasil) estão inscritas para realizar as provas em 10 municípios gaúchos (3,7% do total). Os dados são do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.

Em nota à imprensa, o governo afirmou que “envidará todos os esforços para garantir, no Rio Grande do Sul, a participação dos candidatos, em diálogo com as autoridades federais, estaduais e municipais competentes”. Eis a íntegra (PDF – 93 kB).

A decisão foi tomada depois de uma reunião entre os ministros Esther Dweck (Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) e Rui Costa (Casa Civil) durante a noite.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), pediu que o governo adiasse as provas do CNU por causa da destruição nas cidades. Ele disse ao Poder360 na 5ª feira (2.mai) que entrou em contato com a ministra Esther para fazer a solicitação.

Houve despreparo por parte da equipe responsável pela prova. O edital do concurso não estipula uma possível reaplicação (local ou nacional) em situações de desastres naturais. É mencionado só um reembolso para as pessoas que passem por esse tipo de situação nos dias da prova.

O texto define os desastres naturais como “problemas logísticos” com possibilidade de “prejuízo imprevisível e insuperável ao candidato”. Eis a íntegra (PDF – 1 MB).

Além disso, o edital também veta a possibilidade de uma 2ª chamada “seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato”.o

O coordenador geral de Logística do CNU, Alexandre Retamal, já havia sinalizado que o governo não contava com a possibilidade de reaplicação.

“É claro que se acontecer alguma situação grave, esse assunto vai ser levado para a ministra [Esther Dweck] e para uma decisão dentro do governo, mas a nossa expectativa e o nosso trabalho é para que isso não aconteça”, declaerou em entrevista ao site Folha Dirigida por Qconcursos publicada em 25 de abril.

Conhecido popularmente como “Enem dos Concursos”, o país tem 2,14 milhões de inscritos na prova em 228 municípios.

CHUVAS NO RS As chuvas têm atingido o Rio Grande do Sul desde o domingo (28.abr). Na 4ª feira (1º.mai), Eduardo Leite decretou estado de calamidade pública e disse que esse pode ser o “maior desastre da história” da região em termo de perdas materiais. O governo federal reconheceu o estado de calamidade nesta 5ª feira (2.mai).

Também nesta 5ª feira (2.mai), o governador gaúcho publicou um vídeo em seu perfil no Instagram sobre o vazamento da barragem 14 de julho, que colapsou (assista aqui). Ele disse que o efeito do rompimento não causará uma “enxurrada” sobre os municípios, mas que a água subirá às margens de municípios próximos. Ele orientou a população a procurar pontos mais elevados no curso do rio e deixar suas casas caso esteja em áreas de risco de inundação.

Assista (3min1s):

LULA VISITA RIO GRANDE DO SUL O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajou nesta 5ª feira (2.mai) para o Estado, acompanhado de uma comitiva de ministros, para tratar do cenário. Um sobrevoo no município de Santa Maria (RS) estava previsto, mas as condições climáticas fizeram com que os planos fossem cancelados.

“Não faltará da parte do governo federal ajuda e dinheiro. Tudo o que estiver no alcance do governo federal, seja através dos ministros, da sociedade civil ou dos nossos militares, a gente vai dedicar 24 horas para atender as necessidades básicas do povo que está isolado por conta da chuva”, disse o presidente durante reunião com Leite.

Assista (2min55s):

O CONCURSO EM NÚMEROS Há 2,14 milhões de inscritos no CNU e 6.640 vagas ofertadas. São 322 postos para 1 candidato, em média. Os salários das vagas vão até R$ 22.922.

O governo diz ter arrecadado R$ 126 milhões com o pagamento das inscrições pela prova. A gestão de Lula afirma que “o valor [da arrecadação] é superior ao custo final” do concurso. O trecho está em um comunicado do ministério.