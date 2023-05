Traficante é preso com submetralhadora em Cajazeiras

Um traficante de drogas foi preso portando uma submetralhadora nessa segunda-feira (15), no bairro de Cajazeiras, em Salvador. Segundo informações da polícia, uma equipe da Rondesp Central fazia rondas na Rua do Canário, em Cajazeiras IV, com apoios da 3ª CIPM e do COPPM, quando perceberam o comportamento suspeito de um homem.

Ele foi abordado e foram encontrados uma submetralhadora calibre 9mm, carregador, munições, 96 pinos de cocaína, 84 porções de maconha, rádios comunicadores, máquinas de cartão bancário e uma capa de colete balístico.

O criminoso foi apresentado na Central de Flagrantes.