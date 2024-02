Ex-Fazenda, Liziane Gutierrez é flagrada com participante do BBB24

A coluna Fábia Oliveira, que tem amigos em todos os lugares, recebeu um flagra, com exclusividade, de Liziane Gutierrez e o ex-BBB Nizam. Uma fonte contou que os dois estavam no Carnaval das Artes, que acontece na Marina da Glória, Zona Sul do Rio, na última terça-feira (14/2), de casalzinho. Sim, meus caros leitores, parece que affair entre eles é pra valer!

Nossa fonte, que é bem próxima da ex-Fazenda, revelou que Liziane e Nizam passaram a noite juntinhos, bem grudados, para quem quisesse ver. Eles estavam num dos camarotes do local, restrito para convidados e, por isso, não esconderam que estavam ficando.

No evento, ainda estavam outros colegas de confinamento do descendente de árabe, como o motoboy Juninho e o cozinheiro Maycon. Já Gutierrez, estava acompanhada também de amigos. No Instagram, é possível conferir que ambos compareceram à festa, embora não tivessem compartilhado nenhum registro juntos.

Liziane Gutierrez e Nizam, do BBB24 Agora, esta colunista que vos escreve quer saber: amor de Carnaval sobe ou não sobe a Serra? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos.

Captura de tela 2024-02-14 184525_resized_compressed (1)

Liziane Gutierrez com amigos Reprodução

Captura de tela 2024-02-14 184542_resized_compressed

Liziane Gutierrez no Carnaval das Artes Reprodução

Captura de tela 2024-02-14 184828_resized_compressed

Nizam com outros colegas do BBB24, Juninho e Maycon Reprodução

Captura de tela 2024-02-14 184722_resized_compressed

Nizam no Carnaval das Artes, mesma localização de Liziane Reprodução