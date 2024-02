TRE-RJ cassa mandato de deputado estadual por ‘abuso do poder religioso’

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) cassou o mandato do deputado estadual Fábio Silva (União Brasil) por abuso de poder religioso nas eleições de 2022. A decisão foi unânime e torna o líder do partido inelegível até 2030. Contudo, o parlamentar ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A sentença aponta que Fábio utilizou sua posição como apresentador, diretor e sócio da Rádio Melodia para promover sua candidatura, o que causou desequilíbrio na disputa eleitoral. De acordo com o desembargador Henrique Carlos Figueira, o veículo de comunicação divulgou a realização de festivais gospel em templos religiosos, que se assemelhavam a showmícios, com a participação de cantores renomados. O deputado esteve presente em pelo menos duas ocasiões, fazendo discursos políticos e distribuindo material de campanha. O parlamentar está em seu sexto mandato na Alerj.

Publicado por Caroline Hardt

Leia também

Dois volutários franceses morrem em ataque russo na Ucrânia



Moraes defende regulamentação das redes sociais em discurso de abertura do ano Judiciário



*Reportagem produzida com auxílio de IA