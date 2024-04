TRE-SP condena Boulos a pagar R$ 53.200 por pesquisa distorcida

Publicação “Frankenstein” tinha psolista à frente de “bolsonaristas” com resultados em cenários diferentes; pré-campanha irá recorrer

Na publicação, o deputado Guilherme Boulos não considerou adversários como Tabata Amaral ou Kim Kataguiri Sérgio Lima/Poder360 – 4.out.2023

PODER360 11.abr.2024 (quinta-feira)



O deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (Psol-SP) foi condenado nesta 5ª feira (11.abr.2024) pela Justiça de São Paulo a pagar R$ 53.200 de multa por fazer a divulgação irregular de uma pesquisa eleitoral. Eis a íntegra (PDF – 340 kB).

A publicação de 4 de março, o pré-candidato misturou percentuais de cenários distintos com diferentes adversários. A publicação foi alvo de representações de 2 adversários de Boulos na corrida eleitoral: o atual prefeito, Ricardo Nunes (PMDB), e a deputada federal Tabata Amaral (PSB)– que não foi incluída no cenário publicado.

O juiz Antonio Zorz do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) acolheu os pedidos e determinou em 6 de março que as publicações fossem tiradas do ar, sob multa de R$ 10.000 por descumprimento.

A decisão afirma que os dados da pesquisa original foram tirados de contexto para criar um cenário fictício que pode induzir o eleitor ao erro.

“A utilização de dados que isoladamente são verdadeiros e retirados de uma pesquisa previamente cadastrada decorrente de diversos cenários analisados, mas que foram fundidos formando uma pesquisa estimulada ‘frankenstein’”, diz a decisão.

Na publicação, Boulos dizia que “lidera contra qualquer bolsonarista” e colocava rivais e seus resultados de 3 cenários diferentes em uma mesma publicação. Os nomes incluíam Ricardo Nunes, o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) e o senador Marcos Pontes (PL-SP).

Outros adversários, como Tabata Amaral, Kim Kataguiri (União Brasil–SP) e Marina Helena (Novo-SP), não foram mencionados.

Procurada, a equipe de pré-campanha de Guilherme Boulos declarou que pretende recorrer da decisão.