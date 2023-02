Trecho da Rio-Santos é liberado e turistas enfrentam congestionamento em saída do litoral norte

O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) liberou nesta terça-feira, 21, o tráfego em diversos pontos que estavam obstruídos na Rodovia Rio-Santos (SP-055), no trecho entre São Sebastião e Ubatuba. Em comunicado, o órgão disse que também está trabalhando para liberar o tráfego na altura da Praia Preta. Além disso, no restante da via no sentido de São Sebastião, os usuários conseguem seguir com a operação pare e siga. A Rodovia dos Tamoios permanece totalmente liberada ao tráfego. Ao final da matéria, confira as rodovias que permanecem com pontos de interdição total e parcial. Por conta da liberação, motoristas encontram congestionamento do centro de São Sebastião rumo à saída da Rio-Santos pelo excesso de veículos. No caminho, os turistas precisam de atenção, pois há restos de árvores, trechos de deslizamento, partes do asfalto cedido, rochas e águas invadindo a pista. O cenário caótico acontece após o temporal que atingiu o litoral norte, o mais forte registrado no Brasil. Até o momento, autoridades registram 44 mortos e cerca de 40 desaparecidos. Ao todo, seis municípios estão em estado de calamidade e mais de 1300 pessoas estão desalojadas.

Mais cedo, o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), já havia pedido para que os turistas deixassem o litoral norte imediatamente. “A diretriz é o pessoal retrair. Quem veio para cá para aproveitar o Carnaval, tem que aproveitar o tempo bom, aproveitar que não está chovendo e que a gente conseguiu fazer a liberação da rodovia para se deslocar de Barra do Sahy, da Praia da Baleia, de Maresias, de Toque Toque, em direção a São Sebastião e seguir destino pegando a Tamoios. O ideal é que as pessoas que não são do litoral norte e têm interesse em se deslocar em direção à capital e outros pontos do Estado que comecem a fazer isso a partir de agora. É importante ter paciência apenas, porque temos alguns pontos que vamos operar em pistas simples em função de danos no pavimentos. Mas é importante que a gente aproveite a condição climática, porque a gente ainda tem alguma estabilidade. Se chover, essa operação fica muito mais restrita e complicada. Temos que aproveitar o tempo bom para tirar o máximo de pessoas dessas regiões, principalmente as pessoas que vieram, a população flutuando, que veio para o Carnaval. É interessante que elas saiam, porque diminui a pressão também, em termos de distribuição de alimento, de água”, disse o mandatário.

Interdição total

Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego (SP-055)

Km 174+500 – queda de barreira

Interdição parcial

Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego (SP-055)

Km 061 – queda de barreira; Km 066 – queda de barreira; Km 084 – queda de árvore; Km 87– queda de barreira e árvores; Km 095 – alagamento; Km 95 ao 96 – queda de barreira; Km 116 – queda de barreira; Km 142 – queda de barreira e árvores; Km 136 ao 142 – queda de barreira e árvores; Km 157 ao 162 – queda de barreira; Km 164 – queda de barreira; Km 180 – queda de árvore; Km 188 – erosão.

Mogi-Bertioga (SP-098)

A Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) segue interditada, em razão do rompimento de tubulação, na altura do km 82, em Biritiba Mirim. Também há interdição parcial nos km 90 e 91, devido à queda de barreira; e no Km 87, devido a uma erosão. Nesta terça-feira (21), uma equipe do DER inicia os serviços de recuperação no local. O investimento previsto é de R$ 9,4 milhões e prazo de execução é de até 180 dias. Será realizada a recuperação completa da pista; novo sistema de drenagem, com escada hidráulica e linha de tubo; novo muro de arrimo; e reforço do muro existente.

Caso necessário o deslocamento, os motoristas devem usar como rotas alternativas as rodovias do Sistema Imigrantes/Anchieta (SP-160 e SP-150). Devido a uma queda de barreira no km 174+500 da SP-055, na Praia do Juqueí, o acesso a uma rota alternativa pela Rodovia dos Tamoios está interditado para quem está entre Bertioga e Juqueí.

Oswaldo Cruz (SP-125)

Km 11 – queda de barreira; Km 13 – queda de barreira; Km 58 – queda de barreira.