Trem descarrila e derruba muro da estação São Francisco Xavier no Rio de Janeiro; veja vídeo

Um trem da Supervia descarrilou na tarde desta sexta-feira, 29, no Rio de Janeiro e derrubou parte do muro da estação São Francisco Xavier. As causas do ocorrido ainda estão sendo investigadas, segundo informações da Agetransp, enviada à Jovem Pan. “Agetransp apura as circunstâncias que provocaram o descarrilamento de um trem da Supervia, às 17h29, próximo à estação São Francisco Xavier, no ramal Deodoro, onde um muro foi atingido e parte dele desabou”, diz o comunicado. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais por um portal local, é possível ver o estrago que o ocorrido desencadeou, contudo, não houve feridos e os trens circulam normalmente. Pela manhã, outro descarrilamento já tinha ocorrido, porém, desta mês, no metrô entre as estações de Triagem e Maracanã, o que ocasionou na paralisação da circulação dos trens na linha 2. Segundo a Agetransp, “nas duas ocorrências, a fiscalização da Agetransp foi ao local apurar os fatos e verificar se as concessionárias atuaram corretamente em relação ao atendimento dos passageiros, no que se refere à segurança e à distribuição do cartão “Siga Viagem” aos que tiveram a viagem interrompida”. A empresa também informou que em relação ao incidente do metrô foi solicitado à concessionária Supervia a colocação de mais trens para os usuários do ramal de Belford Roxo, os que foram mais afetados com a paralisação da circulação da linha 2 do metrô.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por REALENGO TV (@realengortv)