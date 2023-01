Três cidades brasileiras estão em lista de 10 destinos mais procurados no mundo

Florianópolis, Porto Seguro e Salvador estão entre os 10 destinos em alta para viagens internacionais em 2023. De acordo com a plataforma de hospedagens AirBNB, Florianópolis é a cidade brasileira melhor ranqueada, na sétima posição. Em seguida vem Porto Seguro, na oitava colocação. Já Salvador aparece em décimo lugar. As informações, segundo a plataforma, é com base em pesquisas que foram realizadas com usuários no primeiro trimestre deste ano para check-ins em 2023. O AirBNB é uma plataforma que coloca em contato viajantes em busca de hospedagem e pessoas quem têm uma acomodação para alugar. Na lista, a cidade mais procurada no mundo é Málaga, na Espanha. Outras três cidades australianas (Sydney, Melbourne e Perth), duas neozelandesas (Aucklan e Queenstown) e uma tailandesa (Bangkok) também compõem o ranking.

