Três homens apontados como autores de homicídios no Extremo Sul da Bahia são presos durante operação da PRF e da PMBA

Na ação, foram apreendidos uma pistola, um revólver, munições e aparelhos de telefone celular.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação conjunta com a Polícia Militar da Bahia (PMBA), localizaram e prenderam na manhã deste sábado (9), três homens em posse de armas de fogo e utilizando um veículo clonado, na zona rural do município de Alcobaça.

Os presos são suspeitos de cometer pelo menos dois homicídios no início desta semana na cidade de Teixeira de Freitas/BA. Com eles foram apreendidos uma pistola 9 mm com 18 munições, um revólver cal.38 com quatro munições e três celulares.

Os policiais verificaram também que eles circulavam com um Siena roubado na cidade de Linhares (ES) em fevereiro deste ano e conforme investigações, o veículo teria sido utilizado nas ações criminosas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao trio e todos foram encaminhados à autoridade competente da Delegacia de Polícia Civil de Teixeira de Freitas, para as providências cabíveis e continuidade da apuração dos fatos.

A ação integrada é mais um exemplo da união de esforços entre as forças de Segurança Pública voltada para o combate ao crime, aumentando o impacto dos prejuízos às organizações criminosas e colaborando com a segurança para a sociedade.