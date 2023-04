Três homens tentam furtar lanchonete na região da Cracolândia

Três homens tentaram furtar uma lanchonete na manhã deste domingo, 9, no Centro de São Paulo, no bairro Campos Elíseos. Segundo informações da Polícia Militar (PM), a corporação foi acionada para uma ocorrência de furto por volta das 7h01 deste domingo. De acordo com informações da PM, três homens tentaram furtar o estabelecimento, mas não conseguiram levar nada. Quando a viatura da PM chegou no local, não havia mais nada no local e os agentes prestaram apoio aos comerciantes e orientariam os proprietários. A corporação informou que ninguém foi preso pela corporação. Um vídeo mostra um homem dentro de uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM). A reportagem do site da Jovem Pan procurou pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana e aguarda a manifestação da pasta.

O episódio ocorreu na mesma região onde uma farmácia foi furtada na sexta-feira, 7. Em vídeos de câmeras de segurança, é possível identificar um grande número de pessoas entrando no local e saindo com produtos em mãos. As imagens ainda mostram diversas embalagens jogadas pelo chão da farmácia, localizada na Avenida São João. A invasão ocorreu logo após a Guarda Civil Metropolitana realizar uma ação diária de desobstrução de vias públicas.